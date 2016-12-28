1.5 milyona bitiyor!

G.Saray yönetimi, G.Birliği'nin stoperi Ahmet Çalık için pazarlık masasında...

STOPERDE ilk yarı boyunca büyük sıkıntı yaşayan G.Saray, sonunda aradığı oyuncuyu buldu... Serdar Aziz ve Koray Günter’in sezonu kapatmaları, Chedjou ve Semih’in formsuzluğu sonrasında elinde sadece Hakan Balta kalan Jan Olde Riekerink takıma takviye isterken yönetim de rotasını başkente çevirdi.

G.BİRLİĞİ’NİN 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık için sarı-kırmızılılar Ankara temsilcisinin kapısını çaldı. İrfan Can Kahveci’nin, Başakşehir’e 1.7 milyon Euro’ya gitmesi sonrasında Ahmet Çalık için girişimde bulunma kararı alan yönetim, ilk görüşmede bonservisi için 1 milyon Euro önerdi. UEFA’nın mali denetiminde olan ve 65 milyon Euro’luk sınırı aşmamaya çalışan başkan Özbek, eldeki 3 milyon Euro’luk açık ile en makul transferi isterken yabancı oyuncuların maliyetinin fazlalığı ve alışma sürecini de düşünerek Ahmet Çalık’a yöneldi.

GELMEK İÇİN HAZIR

G.BİRLİĞİ altyapısından yetişen ve A Milli Takım’a kadar yükselen Ahmet Çalık için pazarlıklar sürerken bu transferin 1.5 milyon Euro’ya bitmesi ise artık an meselesi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynanan 16 maçta da forma giyen ve bir kez de asist yapan Ahmet Çalık, G.Saray’a gelmeyi isterken G.Saraylı yöneticiler de bir an önce bu transfere noktayı koyup sezonun devre arası kampında genç oyuncunun takımla çalışmasını istiyor. (Vatan)