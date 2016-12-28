4 milyona bitiyor!

Stoper sorununa çare arayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen Yaroslav Rakitsky’i bitirmek üzere. Başkan Fikret Orman’ın transfer için bizzat ilgilendiği Rakitsky için Ukrayna kulübüyle yaptığı temaslarda sona gelindi.

Şenol Güneş’ten 27 yaşındaki stoper hakkında olumlu rapor alan Fikret Orman’ın, Shakhtar Donetsk’e bu transfer için 4 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Sözleşmesi 30 Haziran 2018’de sona erecek Yaroslav Rakitsky, Shakhtar formasıyla bugüne kadar çıktığı 263 maçta, 12 gol, 25 asistlik performans gösterdi. (Hürriyet)