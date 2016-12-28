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Aboubakar'da indirim!
28 Aralık 2016 , 08:36
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Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, "Mayısa kadar bekleyeceğiz" yanıtını verince Portekiz ekibi, "Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon euro'a alın" önerisini getirdi. Beşiktaş da bunun üzerine "En fazla 3.5 milyon euro verebiliriz" diyerek karşı bir hamlede bulundu. (Fotomaç)
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