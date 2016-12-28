Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Aboubakar'da indirim!

Tarih28 Aralık 2016 , 08:36

Yorum
Aboubakar'da indirim!

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, "Mayısa kadar bekleyeceğiz" yanıtını verince Portekiz ekibi, "Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon euro'a alın" önerisini getirdi. Beşiktaş da bunun üzerine "En fazla 3.5 milyon euro verebiliriz" diyerek karşı bir hamlede bulundu. (Fotomaç)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me