Advocaat'ın Ben Arfa kararı!

AJANSSPOR - Teknik direktör Ömer Çatkıç, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Memphis Depay ve Jose Sosa hakkında açıklamalarda bulunan Çatkıç, "Ben Arfa haberlerine şaşırmıştım çünkü Arfa geldiği Advocaat'ın sistemi değiştirmesi gerekiyordu. Bu konuda doğru karar verdiğini düşünüyorum. Sosa'da Milan'da sistem gereği oynayamıyor. Fenerbahçe için bu isimlerden Depay olabilir. Lens'in katkısını gördükten sonra sol kanatta o performansı verecek isim alabilirler. Fernandao'nun dönüşünden sonra kanatlardan gelen toplarla ofans bölgesinde etkili olabilirler. Fernandao Persie ile oynadığı zaman çok büyük katkı yapabilir" dedi.

Çatkıç'ın açıklamalarının ardından Özgür Sancar ise; "Hatem Ben Arfa transferi konusunda Advocaat'ın raporu olumlu değil. Hollandalı hoca bu transferi veto etti" ifadelerini kullandı.

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