Advocaat'tan çifte istek!

PSG, orta sahadaki yıldızı Hatem Ben Arfa’yla ilgili olarak “F.Bahçe’den teklif geldi, görüşmeler sürüyor” açıklamasını yaptı. Teknik direktör Advocaat’ın sol kanada istediği Manchester United’li Memphis Depay ise ancak mali kaynak bulunursa kiralanabilecek.

Ligin ilk yarısını derbi galibiyetiyle kapatarak şampiyonluk iddiasını koruyan Fenerbahçe, devre arasında çok önemli transferler yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Advocaat PSG'nin Fransız maestrosu Hatem Ben Arfa'dan sonra Manchester United'ın Hollandalı golcüsü Memphis Depay'ın da transfer edilmesini istedi. Ne var ki UEFA'nın mali kriterleri nedeniyle bu transfer pek kolay görünmüyor. Fenerbahçe ancak futbolcu satıp kaynak oluşturabilirse 22 yaşındaki Depay'ı kiralayabilecek.

Diğer yandan Ben Arfa için yapılan temaslara yıldız futbolcunun annesinin vefatı üzerine ara verildi. 29 yaşındaki Tunus asıllı Fransız futbolcuyla birkaç gün içinde tekrar görüşülecek. Bu arada Fransız RMT radyosuna konuşan PSG yetkilileri "Fenerbahçe'den Ben Arfa için teklif geldi. Görüşmeler sürüyor ama şu an anlaşma yok" dediler. Fransa'nın ünlü L'equipe gazetesi ise bu konuda olumsuz haber vererek, "Ben Arfa, Paris'te kalmak istiyor. Fenerbahçe'ye transfer olma şansı yok" diye yazdı. (Fotomaç)