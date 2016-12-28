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Antalyaspor'da Luis Afonso'nun ekibi belli oldu!

Tarih28 Aralık 2016 , 01:59

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Antalyaspor'da Luis Afonso'nun ekibi belli oldu!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor geçtiğimiz hafta içerisinde Portekiz devi Porto'yla yollarını ayıran Joao Luis Afonso'yu transfer ederek scout ekibinin başına getirmişti. Afonso'nun aylık 20 bin Euro maaş alacağı iddia edilmişti. 

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile uyumu merak konusu olan scout şefi Luis Afonso'nun ekibi belli oldu. Afonso idaresinde ekipte eski futbolcu Adnan Gülek ile antrenör Ferda Ramanlı olacak.

Gülek futbolculuğu döneminde 5 sezon Antalyaspor formasını terletirken Ramanlı ise çeşitli dönemlerde Antalyaspor altyapısında görev almıştı. 

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