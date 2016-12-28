Antalyaspor'dan Beşiktaş'a ret!

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten kırmızı beyazlılar, 2 yıl Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Salih Dursun için ön anlaşma yaptı. Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor formasıyla İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında takım arkadaşı Luis Pedro Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme 'dışarı' işareti yapmıştı.

NAKOULMA OLUMLU

Rıza Çalımbay'ın Mersin İdmanyurdu'ndan eski öğrencisi Prejuce Nakoulma ile yakından ilgilenen Antalyaspor, futbolcunun menajeriyle görüştü. Kayserispor'da alacakları nedeniyle sözleşmesini feshedip Afrika kupası maçları nedeniyle Türkiye'den ayrılan Nakoulma'nın da Antalyaspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Kırmızı beyazlılar Nakoumla'nın şartlarını değerlendirebileceği öğrenildi.

Antalyaspor'un transfer etmeyi istediği yabancı futbolcuların başında da Monaco'da forma giyen Adama Traore yer alıyor. Çalımbay'ın takımında görmek istediği genç orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşen kırmızı beyazlılar, transferi tamamlamak istiyor.

SAMUEL ETO'O TRANSFERİ

Antalyaspor'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin başında Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o yer alıyor. Cazip teklif gelmesi halinde kariyerine şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giymek istediği belirtilen Eto'o için Beşiktaş'ın Kerim Frei'yı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu da bonservisiyle verme teklifine Rıza Çalımbay'ın karşı çıktığı kaydedildi.

DHA