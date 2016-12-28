Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu kulüpte bir sorun olmamasına karşın sürekli sorun varmış gibi bir algının içinde mücadele vermek zorunda kaldıklarını, bu nedenle kendilerini çok fazla anlatamadıklarını ifade etti.

İlk günden beri Bursaspor'un daha iyi duruma gelmesi için mücadele verdiklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Herkes Bursaspor'un daha iyi olması için çaba içinde. Gerçeklerden bazen uzaklaşıyoruz. Beklentilerimiz, gerçeklerden uzaklaşıyor. En küçük olumsuzlukta da kıyametleri koparıyoruz. Bu da birbirimizle yakınlaşmamızı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızı mutsuz etmeye gelmedim"

Hamzaoğlu, göreve geldiği günden bu yana bazı sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geldiğimizden beri bunların bu şekilde devam etmesi beni üzüyor. Başarılı olabiliriz, başarısız da olabiliriz ama şu anda 5. sıradayız ve bunun mutluluğunu kimse yaşayamıyor. Bunlarda başarı var ama sürekli bir şeyler ortaya koyup mutsuz oluyoruz. Gençlerbirliği maçında tepkilerin olmasına üzüldük. Biz de beklentimize karşılık alamadığımız için üzüntülüyüz. Farklı şeyler ortaya çıkınca insan tepki koyuyor. Bu mücadeleye engel olmaya çalışanları görmek üzüyor. 'Ben gideyim herkes rahatlasın, Bursaspor daha güzel günler yaşasın' dedim. Yönetim kurulumuza sundum. Taraftarlarımızı mutsuz etmeye gelmedim. Coşkulu taraftarımız için geldim. Hedeflerimizin hepsini yakalamadık ama doğru yoldayız. Her gün daha iyiye gidiyoruz, gelişiyoruz. Maçın üzüntüsüyle, kırgınlıkla aklımdan böyle bir düşünce geçti. Ertesi gün sözlü olarak söyledim. 'İsterseniz yazılı olarak da veririm. Ben size bu kolaylığı sağlarım' dedim. Kendileri de 'Doğru yoldayız, birlikte devam etmek istiyoruz' dediler."

"Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda durmayız"

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hamzaoğlu, özellikle takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı.

Sıkıntıları dile getirmedikleri zaman her şeyin yolunda gittiği ve kendilerinin başarısız olduğu algısının oluştuğunu aktaran Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi oyunu geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Takım olmak, 3-5 ayda olacak iş değil. Bu sene, bizim geçiş yılımız. Gençlerimizi kazanmaya çalışırken, tecrübeli oyuncularla da onlara katkı sağlamaya çalıştık. Biz bu ahengi yaşadık ama çok yansıtamadık. Belki sakatlıklar sebebiyle şikayetçi olmamız lazımdı. Hiçbir bahane, başarının yerini tutmaz. 27 kişilik kadromuz varsa 27 kişiyle yapmamız gerekiyor. Olmayanla ağlayacak durumda değilim. En genç oyuncuyu en önemli maçta da koyarım. Bugün 27 puanla 5. sıradayız. Bizim amacımız, puanımızı yükseltebilmek. Teknik anlamda bunu amaçlıyoruz. Taraftarımızla sorunumuz olması mümkün değil. Onlar da daha iyi olmasını ve daha iyi isimleri görmeyi istiyor ama hayalle hareket edemeyiz. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda durmayız."

Batalla'nın duygulandıran sözleri

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın yanına gelerek söylediği sözlerin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Batalla'nın yılbaşı tatilini ülkesinde geçirmek için salı gününe uçak biletini aldığını anlatan Hamzaoğlu, "Bana 'Hocam görevi bırakmazsanız ben de burada kalıp perşembe günü Aydınspor 1923 maçında oynarım' dedi. Ben de 'Biletin var, ülkene gideceksin' deyince 'Bilet önemli değil' karşılığını verdi. Benim için çok anlamlıydı. Sonuç olarak ben kaldım, Batalla da yılbaşı tatili için ülkesine gitti." şeklinde konuştu.