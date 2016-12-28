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Ben Arfa ayrılmak istemiyor!
28 Aralık 2016 , 12:16
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Hatem Ben Arfa, PSG'den ayrılmayı düşünmüyor.
Dün L'Equipe gazetesinin benzer yöndeki haberinin ardından bugün de Le Parisien gazetesi, Ben Arfa'yla ilgili transfer haberleri hakkında geniş bir yazı yayımladı.
Ben Arfa'nın mevcut durumdan dolayı kırgın fakat forma savaşı vermek için kararlı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun hazirana kadar PSG'de kalmak istediği, İspanya ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi. Ben Arfa ancak PSG yönetimi onu elden çıkarmak istediğinde takımdan ayrılacak.
Julian Draxler transferi ve Javier Pastore'nin iyileşmesi de Ben Arfa'nın takımda kalma fikrinde bir değişikliğe yol açmadı.
Bu sezon toplam 18 maçta 679 dakika görev alan 30 yaşındaki oyuncu 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
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