İlerlemiş yaşına rağmen saha kenarında maçı yaşayan Advocaat için “Bu adam nasıl 70 yaşında! İlk kez büyük takım çalıştırır gibi hırslı” yorumları yapılıyor

Kimse Dick Advocaat’ın takıma böylesine bir katkı vereceğini beklemiyordu. Pereira’nın hem mental hem de fiziksel açıdan ‘bitik’ bir takım bırakması endişenin daha da artmasına neden olurken; Hollandalı teknik adam yaptığı teşhis ve uyguladığı tedavi ile komalık hastayı kısa sürede ayağa kaldırdı.

Net açıklamaları, tecrübesi, güler yüzü ve mütevazılığıyla herkesin saygısını kazanan Advocaat, gerek futbolcularla gerekse personelle sürekli diyalog halinde... Süper Lig’in ilk yarısında elde edilen tablonun ‘baş mimarı’ olarak gösterilen deneyimli hoca, ilerlemiş yaşına rağmen müthiş bir enerjiyle takımını yönetiyor.

F.BAHÇE’NİN 12. ADAMI!

Son olarak Trabzonspor maçında sık sık oyuna müdahale eden Dick Advocaat, F.Bahçe’nin 12. adamı gibi sürekli oyunun içinde... Futbolcularıyla arkadaş gibi pozisyonları değerlendiren Advocaat, bazen kaçırılan golden sonra olayı tiye alıp dalga geçiyor, bazen ise çok sert bir şekilde uyarılarda bulunuyor...

90 dakika neredeyse hiç oturmayan, bitmek bilmeyen bir enerjiyle takımın motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışan Hollandalı hocanın azmini görenler, “Bu adam nasıl 70 yaşında! Sanki ilk kez büyük takım çalıştırır gibi hırslı. Sürekli oyunun içinde saha kenarında futbolcular kadar enerji harcıyor” şeklinde yorumlar yapıyor.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

