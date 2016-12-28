Burak'a takım arkadaşı mı oluyor?

AJANSSPOR- Galatasaray Alman yıldızı Lukas Podolski ile ilgili transfer haberleri art arda geliyor.

Bipspor'un haberine göre Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, Podolski için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alman oyuncunun kabul etmesi halinde transfer resmiyet kazanacak.

Bu sabah Bild gazetesi de Guangzhou Evergrande'nin Podolski için Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif ettiğini yazmıştı.