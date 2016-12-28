Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Burak'a takım arkadaşı mı oluyor?

Tarih28 Aralık 2016 , 13:43

Yorum
Burak'a takım arkadaşı mı oluyor?
İLGİLİ HABERLER

AJANSSPOR- Galatasaray Alman yıldızı Lukas Podolski ile ilgili transfer haberleri art arda geliyor. 

Bipspor'un haberine göre Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, Podolski için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alman oyuncunun kabul etmesi halinde transfer resmiyet kazanacak. 

Bu sabah Bild gazetesi de Guangzhou Evergrande'nin Podolski için Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif ettiğini yazmıştı. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me