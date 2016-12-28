Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevi bırakmak istediğini ancak bunu kabul etmediklerini belirterek, "Pes etmek yok. Hocamla da konuştuk. Kalbimiz doğru yaptığımızı söylüyorsa inşallah sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Ay, teknik direktör Hamzaoğlu ile Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 27 puanla tamamladıklarını, bunu da kentteki çoğu kişinin tahmin etmediğini söyledi.

Sezon başında mütevazı bir kadro kurduklarını aktaran Ay, "Kulübü nasıl devraldığımızı biliyorsunuz. Mali tablonun yanı sıra sportif başarıyla da uğraştık. Gençlerbirliği maçında talihsiz bir olay yaşandı. Hedefimiz 30 puandı ama olmadı. Daha ilk yarı bitmedi aslında, bir maçımız daha var." diye konuştu.

Ay, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Hamzaoğlu'nun istifa için sözlü olarak kendilerine başvurduğunu belirterek, "Ben istikrardan yanayım. Çok güzel bir birlikteliğimiz oluştu. Hocamız da çok başarılı. Ben kabul etmedim o da devam etme kararı aldı. Sezon sonunda da görüşeceğiz. Başarılı olursak ben hocamla devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ya hoca kendini anlatamadı ya taraftar anlamadı"

Yeşil-beyazlı taraftarlarla Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan sorunlara da değinen Ay, şöyle konuştu:

"Ya hoca kendini anlatamadı ya taraftar anlamadı. Hocamız eski takımıyla ilgili konuşmak istemezken siz soru sorunca cevap vermek zorunda kaldı. Söylediklerinden 3-4 cümle alındı, farklı yere çekildi. Burada yanlış algılanma oldu. Gaziantepspor maçında haksız penaltı verildi, Beşiktaş maçında kırmızı kart verilmedi, haksız penaltı verildi. Gençlerbirliği maçında da ofsayttan gol atıldı. En az 5 puan daha eklense çok farklı olurdu. Biz pes etmek istemiyoruz. Pes etmek yok. Hocamla da konuştuk. Kalbimiz, doğru yaptığımızı söylüyorsa inşallah sonuna kadar gideceğiz. Ben bu işi yapacağıma emin olmadığım zaman 'Buraya kadar derim' ve çekip giderim. Bende ego yok."