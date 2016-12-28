- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bursaspor'un stadyum hakları 29 yıla çıkarıldı
28 Aralık 2016 , 18:56
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki 10 yıllık kullanım hakkını, oy birliğiyle 29 yıla çıkardı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.
Oturumda, rutin gündem maddelerinin yanı sıra Bursaspor'un stadyum üzerindeki hakları ele alındı. Bursaspor'un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesiyle takımın yeni stadyum üzerinde 10 yıl olan tüm hakları, 19 yıl daha uzatıldı.
AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla, oy birliğiyle alınan kararla takımın stadyum üzerindeki hakları 29 yıla çıkarılmış oldu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar