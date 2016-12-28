Chedjou'dan yalanlama!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, hakkında çıkan Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Chedjou şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama: Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!"