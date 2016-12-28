- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Chedjou'dan yalanlama!
28 Aralık 2016 , 11:25
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, hakkında çıkan Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Chedjou şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama: Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!"
Bugün hakkımda çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama: Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!— Aurelien Chedjou (@AurelienChedjou) December 28, 2016
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar