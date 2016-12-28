En az oyuncu değiştiren takım Trabzonspor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Trabzonspor, bu sezon oyuncu değiştirme hakkını en az kullanan takım oldu.

Trabzonspor bu sezon 16 maçta 41 kez oyuncu değiştirirken toplamda 7 değiştirme hakkını kullanmadı. En çok oyuncu değiştiren takımlar ise 48 kez ile Antalyaspor, A.Konyaspor, Beşiktaş, Ç.Rizespor, G.Birliği, Kasımpaşa, M.Başakşehir, Osmanlıspor takımları oldu.