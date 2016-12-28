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Ertuğrul Sağlam Kayserispor'a gidiyor mu?
28 Aralık 2016 , 16:49
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- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
AJANSSPOR ÖZEL-
Kayserispor ile anlaştığı iddia edilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.
Dün gece saatlerinde İstanbul'da Kayserispor Başkanı Ahmet Yıldız ile görüştüklerini belirten Sağlam, "Dün gece Kayserispor Başkanı Ahmet Yıldız ile bir görüşmem oldu. Oyunculara ödeme noktasında sıkıntılarının olduğunu ve hafta içerisinde oyunculara ödeme yapacaklarını belirtiler. Kayserispor camiasıyla gönül bağımız var, şartlar sağlanırsa olumlu düşündüğüm bir kulüp. İlerleyen günlerde her şey netleşecektir" ifadelerini kullandı.
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