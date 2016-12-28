- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Eto'o, Antalya'da kalacak iddiası!
28 Aralık 2016 , 15:47
Trabzonspor’un transfer etmek istediği Eto’o transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor’un ve Beşiktaş’ın transfer etmek istediği ve tekliflerini sunduğu Antalyasporlu golcü Samuel Eto transferinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre: Trabzonspor’dan 2,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon Euro maaş isteyen Eto’nun transfer olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Kamerunlu Eto’nun ligin devre arasında hiçbir takıma transfer olmayacağı gelen bilgiler arasında.
61SAAT.COM
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar