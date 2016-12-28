Eto'o, Antalya'da kalacak iddiası!

Trabzonspor’un transfer etmek istediği Eto’o transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor’un ve Beşiktaş’ın transfer etmek istediği ve tekliflerini sunduğu Antalyasporlu golcü Samuel Eto transferinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre: Trabzonspor’dan 2,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon Euro maaş isteyen Eto’nun transfer olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Kamerunlu Eto’nun ligin devre arasında hiçbir takıma transfer olmayacağı gelen bilgiler arasında.



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