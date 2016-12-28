Eto'o kanunları!

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcü için Trabzonspor’la yarışa girmeyecek. Samuel Eto’o’ya karşılık Antalyaspor’a bir miktar para ve oyuncu teklif eden Kartal olumsuz cevap alırsa görüşmeleri donduracak.

Transfer dönemine Ryan Babel ile başlayan ve ardından golcü ile stoper takviyelerini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Samuel Eto’o konusunda kesin kararlar aldı.

Kamerunlu golcü için Trabzonspor’un da devrede olduğunu bilen siyah-beyazlı kulüp, pazarlıklarda iki ekibi karşı karşıya getirilmesi durumunda Antalyaspor ile görüşmeleri donduracak. Eto’o için 2017’nin ilk haftasında bir miktar para ve oyuncu teklif edecek olan siyah-beyazlılar bu önerinin kabul edilmemesi durumunda rotayı farklı isimlere çevirecek.

Hedef Rakitsky

Çin’in Guangzhou Evergrande takımında oynayan Jackson Martinez ile de kiralık olarak yakından ilgilenen Beşiktaş’ın, Fernando Torres ismini de listeden çıkarmadığı öğrenildi. Forvet transferinde acele etmeden adımlarını kontrollü atan Kartal, stoper transferinde Rakitsky’yi bekliyor. Shakhtar Donetsk’in başarılı stoper için Beşiktaş’ın yaptığı 6 milyon euroluk teklifi de geri çevirdiği aktarıldı. Rakitsky için ısrarlı olan siyah-beyazlıların bu rakamı 7 milyon euroya çıkaracağı belirtildi.

Bu oyuncunun alternatifi olarak Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile Milan’da top koşturan Cristian Zapata’yı belirleyen Beşiktaş Yönetimi, uygun rakamlara stoper bulamaması durumunda transfer politikasında değişikliğe giderek sol bek takviyesi için harekete geçeceği ifade edildi. (Milliyet)