Eto'o pazarlığında çileden çıktı!

Şenol Güneş; Antalyaspor’un Eto’o için Kerim, Ömer ve Necip’i istemesi üzerine, “Oğuzhan’ı da isterler mi!” diye tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Samuel Eto'o transferi tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Aboubakar'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle acilen santrfor almak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kamerunlu golcü Eto'o var. Bu konuda Antalyaspor ile temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, Güney ekibinin talepleri karşısında adeta şok oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, 36 yaşındaki Eto'o için Antalyaspor'un Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve yanında da Necip Uysal'ı istemesi üzerine adeta küplere bindi. Tecrübeli teknik adamın bu talebe karşılık, "Oğuzhan'ı da verelim onlara" diyerek Eto'o için böylesine bir takasın olmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

HER YÖNÜYLE KALİTELİ

Son olarak Rıza Çalımbay'ın çok istediği Kerim Frei'yı kiralık, Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a teklif eden Beşiktaş; güney ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Necip'in yerine önerdiği ismin ise Veli Kavlak olduğu iddia edildi. Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, "Eto'o golcülüğü tartışılmaz, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu. Eto'o, iyi sahalarda, taraftarı ve hedefi olan takımlarda iyi işler yapabilen oyuncu" diyerek Güneş'i ikna etmeye çalışmaları da dikkat çekiyor. (Fotomaç)