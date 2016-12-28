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Eto'o'dan flaş açıklama!

Tarih28 Aralık 2016 , 00:06

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AJANSSPOR- Dubai'de 11.'si düzenlenen Globe Soccer Awards'ta davetliler arasında Samuel Eto'o da vardı.

Son dönemde adı birçok transfer dedikodusuna karışan Kamerunlu yıldız burada ömür boyu başarı ödülüne layık görüldü. 

Eto'o ödül konuşmasında ise flaş sözler sarf etti. İlk önce teknik direktör Fabio Capello'ya teşekkür eden yıldız oyuncu, "Benim için olmazsa olmaz bir isimdi. Eşime teşekkür ederim, onu çok seviyorum. Gençlere mesajım; çok çalışın, yetenek tek başına yeterli değil. Takım her zaman bireylerden daha önemlidir" dedi. 

Eto'o konuşmasının son bölümünde ise konuklardan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya seslendi: "Afrika sizi destekliyor. Fakir halklar için 48 takımlı Dünya Kupası'nı istiyoruz. Sizinleyiz"

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