Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!

Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağı ve 31 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi.

Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.