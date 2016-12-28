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Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!

Tarih28 Aralık 2016 , 17:15

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Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!

 Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağı ve 31 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi.

Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.

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