Galatasaray dört koldan saldırıyor!

Galatasaray’da transfer taarruzu hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar deyim yerindeyse dört koldan saldırıyor. Önceliği stopere veren Cim Bom’un hedefindeki ilk isim Liverpool’dan Mamadou Sakho. Yönetim, menacerler vasıtasıyla 26 yaşındaki stoperi Türkiye’ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor.

Diğer taraftan Spartak Moskova’nın İtalyan savunmacısı Bocchetti için de, teknik direktör Riekerink’in detaylı rapor istediği öğrenildi. 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu için, geniş çaplı bir sağlık araştırması yapılacak. Eğer Bocchetti’nin sakatlığının ikinci devreyi etkilemeyecek ölçüde olduğu tespit edilirse, transferi için şartlar zorlanacak.

Cavcav uygun görürse...

Yeni bir gelişme ise Türkiye içinde yaşandı. Sarı-Kırmızılılar’ın Gençlerbirliği’nin stoperi Ahmet Çalık ile sağ beki Ahmet Oğuz’u gündemine aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcular için maliyet araştırması yapan Galatasaray Yönetimi, kulüp başkanı İlhan Cavcav’ın uygun bir rakam belirlemesi halinde temaslarını resmiyete dökecek.

22 yaşındaki Ahmet Çalık, milli takıma kadar yükselmişti. 23 yaşındaki Ahmet Oğuz’a ise Trabzonspor’un da talip olduğu biliniyor.

Kendisi gitmek istemezse

Bu arada Çin kulüplerinin gündemindeki Lukas Podolski hakkında da önemli bir karar alındı. Galatasaray Yönetimi, Çin’den tatmin edici bir teklif gelmezse, Alman futbolcuyu satmayacak.

Buna gerekçe olarak, devre arasında daha iyi bir golcünün bulunma ihtimalinin düşük olması gösterildi. Ancak astronomik bir teklif gelir ya da Poldi kendisi gitmek isterse bu transfere izin verilecek. Buradan gelmesi muhtemel paralar ve açılacak bütçe de transfer çalışmalarında kullanılacak. (Fanatik)