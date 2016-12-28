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Galatasaray için flaş iddia!
28 Aralık 2016 , 11:04
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Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Evgen Khacheridi için teklif yaptığını duyurdu.
Beşiktaş gibi Galatasaray'da yana döne stoper arıyor... sarı-kırmızılılarda listeye hergün yeni bir isim girerken, son bomba Ukrayna'dan geldi.
Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Evgen Khacheridi için teklif yaptığını duyurdu. 1.98'lik dev stoper için Türk ekibinin Kiev'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. (Fotospor)
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