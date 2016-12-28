Galatasaray için flaş iddia!

Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Evgen Khacheridi için teklif yaptığını duyurdu.

Beşiktaş gibi Galatasaray'da yana döne stoper arıyor... sarı-kırmızılılarda listeye hergün yeni bir isim girerken, son bomba Ukrayna'dan geldi.

Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Evgen Khacheridi için teklif yaptığını duyurdu. 1.98'lik dev stoper için Türk ekibinin Kiev'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. (Fotospor)