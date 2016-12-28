Galatasaray tok satıcı!

Tottenham, ilk yarının yıldızı Bruma için 10 milyon euro teklif etti; Galatasaray, 20 milyon euro’dan aşağıya göndermeyi düşünmüyor.

Devre arasında takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, transfere kaynak yaratabilmek için elindeki oyunculardan bazılarını göndermeye sıcak bakıyor. UEFA Fair Play Komitesi'nin 65 milyon euro'luk bütçe verdiği sarı-kırmızılı ekibin şu an 3 milyon euro'luk bir harcama yapma hakkı daha bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, yine de riske girmek istemezken başkan Dursun Özbek de yaptığı açıklamada, "Satılmayacak oyuncu yok" diyerek niyetlerini net bir şekilde ortaya koydu.

GÖZLER BRUMA'DA

Sıcak paraya ihtiyaç duyan Cimbom'un 6 isim için menajerler aracılığıyla görüşmelere devam ettiği belirtilirken yönetimin değerlerini bulmaması halinde kimseyi göndermeyi düşünmediği de ifade edildi. Avrupalı kulüplerin iştahını kabartan futbolcuların başında ise Bruma geliyor. Portekizli yıldız için ilk teklif, Tottenham'dan geldi ve İngiliz ekibinin 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı bildirildi. Ancak Galatasaray'ın bu teklifi az bulduğu öğrenildi. Ayrıca Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Cavanda ve Linnes de masadaki diğer isimler. Yönetim, bu 5 oyuncu için de bekleme kararı aldı.

İŞTE O PAZARLIKLAR:

Bruma-Tottenham: İngilizler 10 milyon euro'ya çıktı ancak yönetim, 20 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmüyor.

Sinan Gümüş-Genoa: İtalyanlar 1.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 teklif etti. Yönetim 5 milyon euro civarında bir rakam istiyor.

Chedjou-Marsilya/Çin: Yönetim Çin'e 5 milyon euro'ya satmak istiyor. Kamerunlu ise 700 bin euro öneren Marsilya'ya gitmeyi planlıyor.

Carole-Lyon: Fransızlar 2 milyon euro önerdi. Yönetimin rakamı ise 7 milyon euro.

Cavanda-Pescara: İtalyanlar bedelsiz kiralamak istiyor.

Yönetim ise 1-1.5 milyon euro verene Cavanda'yı göndermenin hesapları içinde...

Linnes-Rizespor: Karadeniz ekibi fazla şans bulamayan oyuncuya, ücretini ödemek kaydıyla talip oldu. Riekerink'in ihtiyaç halinde iki kanatta kullandığı Norveçli kalacak gibi.

(Fotomaç)