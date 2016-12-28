Galatasaray'dan stoper atağı!

AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'ın, Atalanta forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael Toloi ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Atalanta'nın 26 yaşındaki savunma oyuncusu Toloi'nin peşinde olduğu kaydedildi.

Atalanta'nın ise, 2015'ten bu yana kadroda yer alan Toloi'nin transferine izin vermesinin beklenmediği ve Brezliyalı oyuncunun sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.