Gençler'den veda mesajı!

Gençlerbirliği Kulübü, Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'ye emekleri için teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "İrfan Can Kahveci, gideceği her yerde, her zaman için Gençlerbirliği altyapısının bir temsilcisi olarak kariyerini sürdürecek. Biz de İrfan'a yeni kulübünde başarılar diliyor ve kulübümüze bugüne kadar kattığı her şey için teşekkür ediyoruz." denildi.

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak maçta uygulanacak bilet sistemiyle ilgili de duyuru yapıldı.

Buna göre, Gençlerbirliği tribünlerine Passolig kartıyla giriş sağlanacak. Amed Sportif Faaliyetler taraftarına ayrılan bölüm için ise kağıt bilet uygulaması yapılacak ve tüm biletler 10 liradan satışa çıkarılacak.