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Gizli kahramanlar!
28 Aralık 2016 , 08:45
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Performansları geçen sezona göre daha da artan Mehmet Topal ve Josef De Souza ikilisi son Trabzonspor maçında müthiş bir istatistikle oynadı.
Topal yüzde 92 isabetli pas yüzdesiyle mücadeleyi tamamlarken, Josef de yüzde 91’lik istatistikle adeta göz kamaştırdı.
Trabzonspor orta sahasına göz açtırmayan iki futbolcu, Süper Lig’de ilk yarının genelinde de birlikte forma giydikleri pek çok maçta çok iyi uyum yakaladılar. (Fanatik)
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