Gökhan transferine misilleme!

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönüşen transfer sürecinin ardından Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün rövanşını alıyor...

Fenerbahçe, İtalyan kulübü Milan'dan ayrılma noktasına gelen Jose Sosa ile hemen hemen her konuda anlaştı.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, sezon başında 7.5 milyon Euro karşılığı Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Arjantinli Sosa için harekete geçti. Milan'da gözden düşen ve satış listesine konulan Sosa ile temas kuran Sarı-Lacivertliler Arjantinli'den "gelirim" yanıtı aldı. İşte detaylar..

Milan'a yarım sezon için 1 milyon Euro teklif eden Sarı-Lacivertliler'e, İtalyan kulübünden "Gelin görüşelim" cevabı geldi. Kiralık bedeline olumlu yaklaşan Milan'ın sezon sonunda Sosa'yı satış opsiyonu ile elinden çıkartmak istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ise Sosa'yı sezon sonunda renklerine katmak için en fazla 4 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi.

Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya alan Milan'ın Arjantinli oyuncudan zarar etmemek için bu rakamı artırmak istediği ifade edildi. Fenerbahçe ise 31 yaşındaki oyuncu için daha fazla bir ücret ödemek istemiyor. Ancak Milan'ın başka bir teklif gelmemesi halinde Sosa'yı Fenerbahçe'ye vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertliler, yıldız futbolcuyu transfer ederek Beşiktaş'a önemli bir çalım atmayı planlıyor.