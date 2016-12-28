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İmzalar ikinci yarıdan önce!
28 Aralık 2016 , 09:24
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Geçmiş yıllarda sezon sonuna bırakılan sözleşme yenileme görüşmelerine bu kez erken başlanacak. Volkan Demirel ve Hasan Ali’ye, ikinci yarı başlamadan teklif yapılacak.
Aziz Yıldırım Yönetimi, son yıllarda sözleşmesi biten futbolcularla kontrat görüşmelerini hep sezon sonuna bıraktı.
Bundaki amaç, ligde şampiyonluk yarışı verilirken, oyuncuların farklı konulara motive olmasının önüne geçmekti. Ancak yönetim bu kez taktik değiştirecek. Advocaat, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Volkan Demirel de Hasan Ali Kaldırım da bu takım için çok önemli oyuncular. Onlarla yolları ayırmayı düşünmediğimize göre, beklemenin bir anlamı yok. Bir an önce bu konuyu aradan çıkarmamız iyi olur” tavsiyesinde bulunmuştu.
Yönetim, kaptan Volkan’a 2 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Hasan Ali Kaldırım ile ise 4 senelik kontrat imzalanacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de çok mutlu olan her iki oyuncunun da teklifleri kabul etmesi ve kısa sürede yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor.
(Fanatik)
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