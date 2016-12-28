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İşte Trabzonspor'un ilk transferi!
28 Aralık 2016 , 22:06
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AJANSSPOR - Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Trabzonspor, San Lorenzo'da forma giyen 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas'ın transferini sonuçlandırdı.
Arjantin basınında yer alan haberde, birkaç gündür süren görüşmelerin ve San Lorenzo Genel Menajeri Bernardo Romeo'nun İspanya'da Trabzonsporlu temsilcilerle buluşmasının ardından Emmanuel Mas transferinin bittiği belirtildi.
Trabzonspor'un, Mas'ın ekonomik haklarının yüzde 75'ini elinde bulunduran San Lorenzo'ya 2 milyon dolar ödeyeceği ve San Lorenzo'nun sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı vurgulandı.
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