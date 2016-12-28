Karabükspor'dan Traore açıklaması!

AJANSSPOR ÖZEL-

Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a çok önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak hakem hatalarını dili getiren Feridun Tankut, yarın İstanbul'da hakem hatalarıyla ilgili basın bildirisi yayınlayacaklarını açıkladı. Başkan Tankut, "Daha tam isyanımız olmadı. Yarın İstanbul'da basın toplantısı yapacağız. Sezon öncesi iddialı bir takım kurduk, seyir zevki yüksek bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Fakat 16 maçlık periyotta istediğimiz yerde değiliz.

Hiçbir maçta kötü oynamadık, mücadele ettik fakat verilen kararları doğru bulmuyoruz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek hepimizin görevi bugün yayın ihalesini alan firmanın çok büyük fedakarlık yaparak 500 milyon dolar

verdiği konuşuluyor. Futbolumuzun marka değerini yükseltmek için çalışmamız gerekiyor.

Rizespor-Osmanlıspor maçında verilen penaltı kararından sonra kural değişti zannettim ve "Kaleciler artık kafayla mı topları tutacak" dedim.

16 maçın 13 tanesini 11 kişi oynayamadık bu kararların hepsinin irdelenmesi lazım. Burada TFF, MHK, Spor Bakanımız ve biz kulüp başkanlarına görevler düşüyor.

Verilen kararlardan birçok kulüp başkanı rahatsız ama acaba aleyhimize döner mi bu kararlar diye korku imparatorluğu kuruluyor. Ben kulübümün hakkını korumak için çalışmalarıma devam edeceğim. Bu işin takipçisi olacağım" dedi.

"Tudor ve bana telif gelmedi"

Transfer gündemini değerlendiren Tankut, "Yevhen Seleznyov ile prokol imzaladık, kendisi 2 ocak'ta Türkiye'de olacak, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalacağız. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor, net bir şey yok. Tudor ile yolumuza devam edeceğiz. Ne Tudor'a ne de bana bir teklif geldi. Traore'nin birkaç gün içerisinde avukatı ve menajeriyle görüşeceğiz transferle ilgili somut adımlar atacağız. Kendisinden memnunuz ve sözleşme yenilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Kaynak gösterilmeden kullanılamaz)