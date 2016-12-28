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"Kendimi affetmeyeceğim"

Tarih28 Aralık 2016 , 10:29

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Kendimi affetmeyeceğim

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan özür diledi

Hüseyin Avni Aker’deki F.Bahçe maçında Josef de Souza’nın kafa şutunda kale çizgisi önünde topu eliyle kesen ve penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görerek Trabzon’u yakan Yusuf Erdoğan özür diledi. Çok üzgün olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan, takımını 10 kişi bıraktığı için kendisini asla affetmeyeceğini de belirterek, “O dakikaya kadar iyi de oynuyorduk. Ama bir anlık refleks sonucu yaptığım hata yüzünden takımımı yalnız bıraktım. Binlerce kez özür dilerim” diye konuştu.
 
(HT Spor)

 

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