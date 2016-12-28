"Kendini yenilemiş, istekli"

Beşiktaş’ın ara transferdeki ilk hamlesi olan Ryan Babel, Deportivo La Coruna forması altında 5 aylık kısa süreçte yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın ara transferdeki ilk hamlesi olan Ryan Babel, Deportivo La Coruna forması altında 5 aylık kısa süreçte yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

2015-16 sezonuna Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ain takımında başlayan ancak ciddi sıkıntılar yaşayan Hollandalı futbolcu, İspanya ile döndüğü Avrupa’da eski günlerini anımsattı. Deportivo’da fark yaratan başarılı oyuncu, Beşiktaş’ın yeni futbolcusu olarak vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki oyuncunun 5 aylık İspanya günlerini yakından izleyen Deportivo muhabiri Alexandre Centeno, Milliyet için özel bir değerlendirme yaptı. A’dan Z’ye tüm detaylarıyla Ryan Babel’i tartıya çıkaran Centeno, kendini yenilemiş, çok güçlü bir ismin Beşiktaş’a geldiğine dikkat çekti.

Ryan Babel’in çok formda ve moralli olduğuna vurgu yapan Alexandre Centeno, “Joselu’nun sakatlığı sonrası kadroya dahil edildi. Ancak hemen formayı kaptı. İstekli olduğunu gösterdi. Takımın oyun arzusunu ve kalitesini artırdı. 11 maçta attığı 5 gol ile de öne çıktı. La Liga’da attığı güzel gollerin yanında Deportivo’nun oyun kalitesini, taktiksel yapısını geliştirdi” ifadelerini kullandı.