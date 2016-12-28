Love'dan Süper lig için tavsiyeler!

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Lig TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Bu durumu iki ayrı başlık altında değerlendirmeliyiz, birincisi Süper Lig'e yeni çıkmış bir Aytemiz Alanyaspor olarak fena gitmiyoruz ama daha iyi olabilirdik. İçeride kaybettiğimiz birkaç maç var, onlar da olmasa şu an daha farklı bir konumda olabilirdik ama performanstan memnunuz. Türkiye Ligi kaliteli ve zor bir lig ama gelişime de açık bir lig. Buraya gelen yıldızlar da bunu destekliyor. Belli bir süreç atlattım, lige alıştım. Ligin daha iyi olabilmesi için, yeniliklere biraz daha açık olması lazım. Mesela Avrupa'da görev yapmış teknik direktörlerin buraya gelip teknik ve taktik bilgilerini aktarması ligin kalitesini arttıracaktır. Fiziksel olarak gerçekten zor bir lig. İlk geldiğimde maç eksiğim vardı, ilk maçlar benim için zordu. Ancak şu an fiziksel durumum iyi ve kendimi arkadaşlarıma yakın hissediyorum. Topu nereye atacaklarını ve sizin nereye gideceklerini bilmek önemli. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir performans göstereceğim. Futbolcu sahaya çıktığı zaman oynadığı futboldan zevk almak ister. Biz bunu yapıyoruz, izleyenlere de keyifli bir futbol izletiyoruz. Sonuç odaklı düşünmediğimizde, gerçekten bizim oynadığımız maçlarda seyircilerin zevk aldığını düşünüyorum, bol gollü bol paslı. Alanyaspor tarafatarları da bizim iyi bir futbol oynamamızı ve güzel sonuçlar almamızı istiyorlar, biz de bunu ileriye taşıyacağız."