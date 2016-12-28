Galatasaray formasıyla ilk 11'de çıktığı maç sayısı 20'ye ulaşan Martin Linnes'in sözleşmesindeki özel madde otomatikman devreye girdi.

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp Martin Linnes'in eski takımı Molde'ye 100 bin Euro daha ödeyecek.

Norveçli sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro veren Galatasaray, Martin Linnes'in ilk 11 çıktığı her 20 maç sonunda 100 bin Euro daha ödeme yapmak zorunda. (Sabah)