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Molde'ye 100 bin Euro!
28 Aralık 2016 , 09:13
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray formasıyla ilk 11'de çıktığı maç sayısı 20'ye ulaşan Martin Linnes'in sözleşmesindeki özel madde otomatikman devreye girdi.
Buna göre sarı-kırmızılı kulüp Martin Linnes'in eski takımı Molde'ye 100 bin Euro daha ödeyecek.
Norveçli sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro veren Galatasaray, Martin Linnes'in ilk 11 çıktığı her 20 maç sonunda 100 bin Euro daha ödeme yapmak zorunda. (Sabah)
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