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Nakoulma Paşa'ya yakın!
28 Aralık 2016 , 15:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
AJANSSPOR ÖZEL-
Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Préjuce Nakoulma'nın Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.
Nakoulma'nın Paşa'yla prensipte anlaştığı kesin kararını tatil dönüşünde vereceği belirtildi.29 yaşındaki oyuncu sezon öncesi Kasımpaşa ile anlaşmış transfer imza aşamasında gerçekleşmemişti. Deneyimli oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol 1 asist kaydetti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
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