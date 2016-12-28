Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Nakoulma Paşa'ya yakın!

Tarih28 Aralık 2016 , 15:03

Yorum
Nakoulma Paşa'ya yakın!

AJANSSPOR ÖZEL- 

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Préjuce Nakoulma'nın Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi. 
Nakoulma'nın Paşa'yla prensipte anlaştığı kesin kararını tatil dönüşünde vereceği belirtildi.29 yaşındaki oyuncu sezon öncesi Kasımpaşa ile anlaşmış transfer imza aşamasında gerçekleşmemişti. Deneyimli oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol 1 asist kaydetti. 

(Kaynak gösterilmeden kullanılmaz)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me