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O da Çin yolcusu!
28 Aralık 2016 , 09:05
Akhisar Belediyespor, yıldız oyuncusu Hugo Rodallega'yı devre arasında Çin'e satmayı planlıyor.
Akhisar Belediyespor’da gündem Hugo Rodallega... Kolombiyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yeşil-Siyahlılar, bu nedenle devre arasında oyuncuyu uygun bir bedelle satmayı planlıyor.
Yönetim onayı verdi
Daha önce Trabzonspor’un gündemine gelen ancak resmi bir adım atılmayan Rodallega ile ilgili Akhisar Yönetimi’nin Çin piyasasında söz sahibi olan menacerlere yetki verdiği belirtildi. Akigolar, iyi bir teklif gelmesi halinde Rodallega’yı sezon sonunu beklemeden satacak. Yerine ise forvet arayışları için şimdiden alternatif çalışmalarının başladığı belirtildi. (Fanatik)
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