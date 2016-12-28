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"Onunla baya problem yaşadım"
28 Aralık 2016 , 10:41
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Fox Sports kanalına verdiği röportajda Louis van Gaal hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Teknik ve taktik olarak van Gaal'in en iyi teknik direktör olduğunu söyleyen Sneijder, "Ondan daha iyisi yok. Ama oyuncuları ve ekibiyle olan iletişimi konusunda gelişime ihtiyaç duyuyor. Sahada onunla çok iyi vakit geçirdim çünkü antrenman seansları genellikle eğlenceli geçiyordu. Ama insan olarak baya problem yaşadım" ifadelerini kullandı.
Sneijder, Van Gaal ile Hollanda Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.
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