''Oynamamam hocanın kararı''

Antalyaspor'dan ayrılacağı iddia edilen santrafor oyuncu Emre Güral çok önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Güral'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Ben çok çalışıyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum. Gelecek gösterecek bunu. Sahada oldukça insan kendini geliştirir. Daha fazla katkı yapabilir. Samet Aybaba, çalıştığım en iyi hocalardan biriydi. Süper Lig takımlarından ve Avrupa'dan teklifler geldi. Menajerime aktardım."

"Tercih edilmemem hocamın kararı"

"Önce Antalyaspor ile görüşmek isterim. Tabii ki başka alternatifler düşünebilirim bu anlamda. Antalya'da çok mutluyum. Burada çok kaliteli insanlar var. Ancak sahada olmak istiyorum. Hocayla konuşmadık henüz. Almanya'da bir hafta tedavi oldum. Yüzde yüz hazırım. Tercih edilmemem hocamın kararı. Eklemlerimde ödem oluştu zorlamadan dolayı. Sahada olduğum zaman hep yüzde yüz oynarım ağrılara rağmen. Antalya'ya geldiğimde uzun bir süre ayrı kalmıştım futboldan. Morais döneminde hemen takıma katılınca sakatlandım. Yönetim ve başkan çok farklı Antalya'da. Çok iyi niyetli ve işlerini düzgün yapan birisi Ali Şafak Öztürk. Sakatlıktan dolayı hiç dakika bulamadım. Daha kötü şeyler var. Allah beterinden korusun. Bu sakatlıklar işimizi engelliyor."

(Radyo Bilyoner)