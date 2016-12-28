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Pereira bedavaya geliyor!

Tarih28 Aralık 2016 , 10:52

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Pereira bedavaya geliyor!

AJANSSPOR- Trabzonspor, Sporting CP'nin 32 yaşındaki sağ beki Joao Pereira'yı transfer ediyor. 

O Jogo gazetesinin haberine göre dün Sporting idmanına katılmayan Pereira, yönetimle sözleşmesinin feshi için bir araya geldi. Görüşmelerin netleşmesinin ardından Pereira'nın Trabzonspor'a imza atacağı belirtildi. 

Pereira bu sezon 14 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı. 

kariyerinde daha önce iki kez yurt dışı tecrübesi yaşayan deneyimli oyuncu Valencia ve Hannover 96 takımlarında forma giymişti. 

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