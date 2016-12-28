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Podolski için 20 milyon Euro!
28 Aralık 2016 , 09:56
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Almanya'nın saygın gazetelerinden Bild'in haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Lukas Podolski için gemileri yaktı. Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Çin ekibinin ekibinin Galatasaray'a 20 milyon Euro önerdiği, Podolski'ye de yıllık 9 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Podolski'nin ise bu teklif karşısında henüz görüş belirtmediği bildirildi.
31 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyememişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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