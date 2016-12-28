Rhodolfo artı 3 milyon!

Cruzeiro bu teklif karşısında Rhodolfo’yu 1.5 milyon Euro’ya sayıp, 4.5 milyon Euro istedi. Siyah-beyazlılarda ise, “Eğer 6 milyon vereceksek Rakitsky’yi alırız” görüşü ağır basıyor

Stoper transferinde Manoel Messias'a ağırlık veren Beşiktaş, Cruzeiro'nun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi üzerine 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü, indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar, tekliflerini Rhodolfo + 3 milyon Euro olarak yeniledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nun bonservisini 1.5 milyon Euro'ya sayıp, 4.5 milyon Euro istemesi üzerine, Beşiktaşlı yöneticiler, daha fazla rakam yükseltmeyeceklerini belirterek, karşı tarafın son cevabını beklemeye başladı.

BU RAKAMA AVRUPA'DA DAHA İYİLERİ VAR

Beşiktaş olumsuz yanıt alması halinde ısrar etmeyecek. "6 milyon Euro'ya Avrupa'da Messias'tan çok daha iyi stoperler var" düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, "Eğer bu rakamı vereceksek, Rakitsky'i alırız" görüşünü bildirdiler. Beşiktaş, sezon öncesi Rakitsky için Shakhtar Donetsk'le pazarlık masasına oturmuş, Ukrayna ekibi 8 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 6 milyon Euro'ya kadar düşmüştü.

BONSERVİSİ 3 PARÇA

Messias'ın bonservisinin yüzde 10'u kendisinde, yüzde 90'lık bölümü ise iki ayrı kulüpte bulunuyor. (Sabah)