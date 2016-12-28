''Rhodolfo kiralık gidecek''

AJANSSPOR - Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu, Luiz Rhodolfo'nun takımdan ayrılacağını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Güveneroğlu, "Rhodolfo geçen sezon şampiyonluk yolunda önemli bir oyuncuydu. Sakatlıktan sonra dönüşü iyi olmadı. Rhodolfo'yu gönderebilir ve o bölgeye hazır oyuncu olabilir. Brezilya'ya giderek, orada bir takımda sezon sonuna kadar kiralık oynayabilir. Yönetimin böyle bir planı var. Atınç'tan da gerekli verimi alamadığı için o bölgeye takviye olacaktır. Manuel Messias olabilir çünkü oynamış bir oyuncu. Devre arasında 3-4 tane takviye olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rakitskiy transferi askıda

Güveneroğlu'nun ardından Özgür Sancar, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Shakhtar Donetsk'in deneyimli stoper oyuncusu Yaroslav Rakitskiy transferi konusunda ise "Rakitskiy için Beşiktaş önceki gün 5 milyon Euro telifte bulundu. Ancak Shaktar Donetsk cevap vermedi. Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit St. Petersburgi Rakitskiy için Zenit'e 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Zenit'e transfer gerçekleşirse Lucescu önemli bir etken olacaktır çünkü oyuncu Shaktar'dan öğrencisi. Eto'o transferinin Beşiktaş lehine sonuçlandığına dair iddialar var. Fernando Tores ismi gündeme gelse de Torres Atletico Madrid'de mutlu, yıldız oyuncu sezon sonu ABD'ye gidecek" dedi.

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