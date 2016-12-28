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Sağlam, Kayserispor yolunda!
28 Aralık 2016 , 16:31
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi.
Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.
Sağlam ile 2-3 gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.
Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı.
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