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Serhat da Survivor'da!

Tarih28 Aralık 2016 , 13:24

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Serhat da Survivor'da!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, 2017'de Survivor programında boy gösterecek. 

Daha önce İlhan Mansız'ın da Survivor'da yaraışacağı açıklanmıştı. 

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması: 

 

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