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Serhat da Survivor'da!
28 Aralık 2016 , 13:24
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, 2017'de Survivor programında boy gösterecek.
Daha önce İlhan Mansız'ın da Survivor'da yaraışacağı açıklanmıştı.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:
Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) December 28, 2016
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